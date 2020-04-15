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Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов генерации

Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов генерации
Минэнерго РФ предлагает не штрафовать энергокомпании за невывод энергоблоков после ремонтов или за задержку запуска новой "зеленой" генерации, если это обусловлено сложностями с поставкой иностранного оборудования в связи с коронавирусом, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"В первую очередь относится к генкомпаниям, которые могут получить штрафы за невыход после ремонтов. Это "Интер РАО" и "Т Плюс", которые не могут ввести некоторые энергоблоки на станциях после ремонта из-за того, что оборудование не было поставлено, в первую очередь это касается газовых турбин", - сказал Грабчак  в интервью газете "Коммерсант".

Замглавы Минэнерго РФ пояснил, что у иностранных поставщиков проблемы, некоторые заводы остановлены, плюс границы закрыты, сервисные инженеры не могут приехать. "Но нужно проводить четкую грань, чтобы не получилось, что от штрафов освобождаются и те, кто задерживает вводы по не зависящим от санитарно-эпидемиологической обстановки причинам", - отметил Грабчак.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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