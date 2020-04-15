Минэнерго предложило не штрафовать компании за задержку вводов генерации
"В первую очередь относится к генкомпаниям, которые могут получить штрафы за невыход после ремонтов. Это "Интер РАО" и "Т Плюс", которые не могут ввести некоторые энергоблоки на станциях после ремонта из-за того, что оборудование не было поставлено, в первую очередь это касается газовых турбин", - сказал Грабчак в интервью газете "Коммерсант".
Замглавы Минэнерго РФ пояснил, что у иностранных поставщиков проблемы, некоторые заводы остановлены, плюс границы закрыты, сервисные инженеры не могут приехать. "Но нужно проводить четкую грань, чтобы не получилось, что от штрафов освобождаются и те, кто задерживает вводы по не зависящим от санитарно-эпидемиологической обстановки причинам", - отметил Грабчак.