Минэнерго разработало три сценария для электроэнергетики на фоне COVID-19

Анастасия Иванова

Минэнерго РФ разработало три сценария с разной продолжительностью влияния коронавируса и действия ограничительных мер, а соответственно и периода существенного сокращения потребления электроэнергии, при шоковом отрасли потребуется прямая финансовая помощь, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Оптимистичный предполагает снижение потребления электроэнергии во втором квартале на фоне коронавируса, а после - начало восстановления. Пессимистичный рассчитывался при условии действия ограничительных мер и снижения потребления во втором и третьем кварталах, в четвёртом - начало восстановления. При шоковом сценарии влияние коронавируса будет продолжаться все три квартала, вплоть до конца года.

"Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то сектор, по нашей оценке, справится и существенных денежных вливаний в отрасль не потребуется. В пессимистичном же сценарии возможны развилки, вплоть до необходимости привлечения дополнительных бюджетных инвестиций", - сказал Грабчак в интервью газете "Коммерсант".