Минкомсвязь согласилась с необходимостью выделить для 5G «золотой диапазон», пишут СМИ

Лидия Мартынова

Минкомсвязь согласилась с аргументами операторов о необходимости использовать так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц для развёртывания 5G в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания профильной рабочей группы при автономной некоммерческой организации в области цифровой экономки от 6 апреля.

При этом издание со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова отмечает, что в «золотом диапазоне» можно будет высвободить лишь 40-80 МГц, в зависимости от места использования этих частот. В связи с этим он призвал операторов не ограничиваться одним этим диапазоном.

По словам замминистра, все диапазоны, «в которых хоть что-то можно освободить», предлагаются к использованию. Чтобы снизить издержки, Минкомсвязь предложила концепцию инфраструктурного оператора. Для технологических сетей был открыт миллиметровый диапазон.

«Мы готовы вводить понятие технологической нейтральности в ранее выделенных диапазонах и так далее», — подчеркнул Олег Иванов.

Ранее в Правительстве России создали рабочую группу для изучения возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — приоритетных для развития 5G.