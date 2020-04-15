Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минкомсвязь согласилась с необходимостью выделить для 5G «золотой диапазон», пишут СМИ

Минкомсвязь согласилась с необходимостью выделить для 5G «золотой диапазон», пишут СМИ

Минкомсвязь согласилась с необходимостью выделить для 5G «золотой диапазон», пишут СМИ

Минкомсвязь согласилась с аргументами операторов о необходимости использовать так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц для развёртывания 5G в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания профильной рабочей группы при автономной некоммерческой организации в области цифровой экономки от 6 апреля.

При этом издание со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова отмечает, что в «золотом диапазоне» можно будет высвободить лишь 40-80 МГц, в зависимости от места использования этих частот. В связи с этим он призвал операторов не ограничиваться одним этим диапазоном.

По словам замминистра, все диапазоны, «в которых хоть что-то можно освободить», предлагаются к использованию. Чтобы снизить издержки, Минкомсвязь предложила концепцию инфраструктурного оператора. Для технологических сетей был открыт миллиметровый диапазон.

«Мы готовы вводить понятие технологической нейтральности в ранее выделенных диапазонах и так далее», — подчеркнул Олег Иванов.

Ранее в Правительстве России создали рабочую группу для изучения возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — приоритетных для развития 5G.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев местных
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев
На территории России замечен новый вид птиц
На территории России замечен новый вид птиц
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент Кремля
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Еще по теме

Мобильных операторов вновь не устроил предложенный диапазон частот для 5G
Минкомсвязь предложила дополнительно выделить 3-5 миллиардов рублей на цифровую экономику
В России изменят схему распределения частот под 5G
Минкомсвязь допускает возможность ответных мер для Google при ранжировании новостей