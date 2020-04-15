Минздрав назвал число украинцев на обсервации

Анастасия Иванова

В Украине на сегодняшний день на обсервации находятся 417 граждан, вернувшихся из-за границы. Об этом на брифинге в среду, 15 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, обсервация как противоэпидемиологическое мероприятие впервые применена в Украине в таком объеме."По состоянию на 19 часов 14 апреля функционировали 34 объекта обсервации, в этих учреждениях находились 417 человек", – сказал Степанов.Министр добавил, что организация мероприятий по обсервации возложена на органы местного самоуправления в сотрудничестве с Нацполицией и медиками.Ранее сообщалось, что десятки украинцев заблокировали трассу в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей. Они отказывались от обязательной обсервации, введенной со вчерашнего дня. Они требовали разрешить им самоизолироваться дома.