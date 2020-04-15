Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минздрав назвал число украинцев на обсервации

Минздрав назвал число украинцев на обсервации
В Украине на сегодняшний день на обсервации находятся 417 граждан, вернувшихся из-за границы. Об этом на брифинге в среду, 15 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, обсервация как противоэпидемиологическое мероприятие впервые применена в Украине в таком объеме.

"По состоянию на 19 часов 14 апреля функционировали 34 объекта обсервации, в этих учреждениях находились 417 человек", – сказал Степанов.

Министр добавил, что организация мероприятий по обсервации возложена на органы местного самоуправления в сотрудничестве с Нацполицией и медиками.
Ранее сообщалось, что десятки украинцев заблокировали трассу в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей. Они отказывались от обязательной обсервации, введенной со вчерашнего дня. Они требовали разрешить им самоизолироваться дома.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
Российским школьникам показали порно вместо урока химии
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
До Пасхи. В ДНР подтвердили дату обмена пленными с Украиной
В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе
В Египте предлагают виртуальные туры по Большому музею в Гизе
Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Дава: «Секс с Бузовой бесценный. 10 из 10»
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал Байдена
Еще один бывший кандидат в президенты США от демократов поддержал
В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных катера
В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением граждан
Власти Подмосковья рассказали о строгом контроле за передвижением
В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей
В Ставропольском крае родилось потомство австралийских корриделей

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Еще по теме

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации
Возвращающиеся на родину украинцы возмущены требованием обязательной обсервации (фото, видео)
Зеленский приехал на встречу с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах (онлайн-трансляция)