Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года

Вадим Карасев

До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ.

В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки. Таким образом, он вернется на уровень 25-летней давности. В мае падение должно составить еще 26 млн баррелей.

Согласно обзору, к концу года спрос на нефть в мире в среднем сократится на 9,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, рынок будет отброшен назад почти на десять лет. Сам по себе доклад агентства в свою очередь привел к падению июньских фьючерсов на марки Urals, Brent, WTI.

Как сообщал Ruposters, Саудовская Аравия готова в случае необходимости дополнительно сократить добычу нефти в июне - после очередной встречи альянса ОПЕК+.

9 апреля Москва и Эр-Рияд достигли соглашения о значительном сокращении нефтедобычи. Ожидается, что к этой сделке подключатся и другие государства, что позволит в краткосрочной перспективе стабилизировать рынок нефти.