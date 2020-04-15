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Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года

Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года

До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ.

В организации рассказали, что по итогам месяца спрос упадет на 29 млн баррелей в сутки. Таким образом, он вернется на уровень 25-летней давности. В мае падение должно составить еще 26 млн баррелей.

Согласно обзору, к концу года спрос на нефть в мире в среднем сократится на 9,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, рынок будет отброшен назад почти на десять лет. Сам по себе доклад агентства в свою очередь привел к падению июньских фьючерсов на марки Urals, Brent, WTI.

Как сообщал Ruposters, Саудовская Аравия готова в случае необходимости дополнительно сократить добычу нефти в июне - после очередной встречи альянса ОПЕК+.

9 апреля Москва и Эр-Рияд достигли соглашения о значительном сокращении нефтедобычи. Ожидается, что к этой сделке подключатся и другие государства, что позволит в краткосрочной перспективе стабилизировать рынок нефти.

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По материалам: uposters.ru

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