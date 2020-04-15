МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Влада Некрасова

Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Даже с учетом того, что ограничения передвижения будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 2019 годом, что сведет на нет почти десятилетний рост", - указывает агентство в своем апрельском докладе.