МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
Сегодня, 12:14 Влада Некрасова
Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Даже с учетом того, что ограничения передвижения будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 2019 годом, что сведет на нет почти десятилетний рост", - указывает агентство в своем апрельском докладе.
По материалам: ria.ru