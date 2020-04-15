Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Могла действовать группа: правоохранители вручили два подозрения из-за пожаров в зоне ЧАЭС

Могла действовать группа: правоохранители вручили два подозрения из-за пожаров в зоне ЧАЭС

Могла действовать группа: правоохранители вручили два подозрения из-за пожаров в зоне ЧАЭС

Правоохранители столичного региона вручили двум лицам подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары смогли затушить только с помощью дождя.

Об этом в эфире hromadske рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны», — сказал он.

Один из подозреваемых — местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей. По словам пресс-секретаря, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

«Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не единичных очагов возгорания. Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц», — сказал Шевченко.

По словам спикера МВД, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, из бытовых причин.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля и приобрел очень большие масштабы. Потушить его удалось только через десять дней, во многом благодаря начавшемуся дождю. 14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно заявлению, руководства агентства «Чернобыль тур», масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожили почти 30 процентов всех туристических объектов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19
Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период изоляции
Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через "Госуслуги"
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции
Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе
Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе
Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»
Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»
ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19"
ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите
Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике
Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике

Топ на сегодня

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Еще по теме

Пожары в Чернобыльской зоне: МВД озвучило радиационный фон в Киеве и области
Кабмин Украины вернул доплаты работающим в чернобыльской зоне отчуждения
Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне задержали российских сталкеров (ФОТО)