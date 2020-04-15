Московским школьникам включили порно во время дистанционного урока по химии

Вадим Карасев

В Москве 15-летний школьник стал жертвой кибератаки. Дело в том, что хакер взломал аккаунт девятиклассника и включил порнографический ролик во время дистанционного урока по химии.

После случившегося инцидента отчим подростка обратился в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции начата проверка, сообщает 5-tv.ru.

Ранее подобные инциденты имели место в Калуге и Саратове, когда школьникам во время дистанционных занятий также включили порно.