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Московским школьникам включили порно во время дистанционного урока по химии

Московским школьникам включили порно во время дистанционного урока по химии

В Москве 15-летний школьник стал жертвой кибератаки. Дело в том, что хакер взломал аккаунт девятиклассника и включил порнографический ролик во время дистанционного урока по химии.

После случившегося инцидента отчим подростка обратился в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции начата проверка, сообщает 5-tv.ru.

Ранее подобные инциденты имели место в Калуге и Саратове, когда школьникам во время дистанционных занятий также включили порно.

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По материалам: u-f.ru

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