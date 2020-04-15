Музыка для релаксации: подборка видео, которая поможет перезагрузить сознание

Вадим Карасев

В нашем динамичном мире важно находить время для релаксации. Иногда лучшей музыкой для ушей является тишина, но эксперты в области биоэнергетики советуют все же слушать особые вибрации, чтобы перезагружать сознание.

Человек воспринимает мир тактильно, на слух и глазами. Музыка для релаксации, о которой пойдет речь далее, подойдет всем и каждому. Выбирайте ее в зависимости от того, какого эффекта вам хочется добиться. Обратите внимание на так называемый белый шум — особый звук, который помогает засыпать и восстанавливать силы.

Видеомедитация для расслабления

Есть и простая музыка, которая не содержит или почти не содержит в себе звуков природы. Видеоролики также имеют приятную для глаза картинку, которую можно смотреть. Это будет некой медитацией, но не с закрытыми глазами, а с открытыми.





Летящий орел символизирует отрешенность, свободу, чистоту мыслей. Достаточно 5-10 минут просмотра этого видеоролика в сочетании с такой успокаивающей музыкой, чтобы перезагрузиться, обрести уверенность в себе и повысить энергетику.

Звуки леса

Лес — это таинственная стихия, которая содержит в себе массу приятных звуков: пение птиц, шелест листвы. Когда мы находимся в лесу, наши мысли о работе и проблемах уходят на второй план.





Данное видео стоит использовать как звук для медитаций. Закрывайте глаза, представляйте себе, что вы ходите по этому лесу, вдыхаете чистейший воздух, сливаетесь с природой, становитесь ее частью. Картинку можно использовать как вход в медитативное состояние. Красочное изображение леса помогает настроить воображение. Такая медитация хороша для людей, которые очень много работают и хотят побыть в уединении.

Звуки моря

Энергия стихии Воды невероятно сильна. Звуки моря порождают в нас ощущение того, что мы хоть и малы по сравнению с океаном, но можем стать его частью, растворить в нем свои переживания и страхи. Море и океан своими звуками словно смывают весь негатив, который был накоплен за какой-то определенный период времени.





Звуки моря или океана обладают очень мощной энергией, которая открывает закрытые чакры, лечит от уныния. Звуки моря помогают нам понять, что внутри нас скрыты огромные резервы силы и энергии.

Звуки дождя

Когда в знойный и динамичный летний день начинается ливень, мир как бы останавливается. Люди могут передохнуть, успокоиться. Звуки дождя помогают расслабиться и уснуть. Многие знают, что сон всегда более крепкий в период дождя, когда мы слышим, как капли воды разбиваются о подоконник или стекло окна.





Данное видео поможет вам в вечерних медитациях перед сном. Дождь — это звук природы, которая словно говорит нам: «Постойте, хватит бежать вперед. Посмотрите вокруг, успокойтесь и прислушайтесь к себе».