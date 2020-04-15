МВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии

Вадим Карасев

Международный валютный фонд предсказал мировой экономике рекордный спад – наихудшие цифры со времен Великой депрессии. Согласно прогнозу, спад глобальной экономики в текущем году достигнет 3%.

В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,5%. Это было первое снижение с 1970-х годов. Новый кризис должен побить оба этих рекорда – падение экономики США составит 5,9%, Европы – 7,5%. Что касается России, то МВФ прогнозирует сокращение ВВП в 2020 году на 5,5%. В следующем году должен начаться рост, но он составит лишь 3,5%. При этом безработица в 2020 году должна вырасти лишь на 0,3%.

Великая депрессия – мировой экономический кризис, разразившийся в 1929 году после биржевого краха в США. Он продлился десять лет и, помимо Америки, затронул крупнейшие европейские страны.