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На развитие промышленности добавят полтриллиона рублей

На развитие промышленности добавят полтриллиона рублей

Тема: Какие законы вступают в силу


На 562 миллиарда рублей — до 3,7 триллиона рублей вырастет объем финансирования госпрограммы по развитию отечественной промышленности и повышению ее конкурентоспособности.

План ее реализации в 2020 — 2022 годах уточнен постановлением кабинета министров от 31 марта 2020 года № 377-19 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Документ вступает в силу сегодня, 15 апреля.

Ключевые задачи проекта — повышение доли на внутреннем рынке продукции транспортного и специального машиностроения, производимой в Российской Федерации, и увеличение ее экспорта.

Также планируется добиться роста инвестиционной и инновационной активности предприятий упомянутой отрасли, обеспечить в полном объеме внутренний спрос на современный железнодорожный подвижной состав и ликвидировать дефицит железнодорожной техники в 2020 году.

Кроме того, в регионах должна улучшиться экологическая обстановка за счет обновления парка общественного транспорта, техники дорожно-коммунальных служб и расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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