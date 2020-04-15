Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На территории России замечен новый вид птиц

На территории России замечен новый вид птиц

Орнитологи впервые наблюдали на территории России бурунного кулика — вид птиц, который обитает на Аляске и в Канаде. Новость о новом для страны виде птиц сообщил Всероссийский институт охраны окружающей среды («ВНИИ Экология»).

Бурунный кулик (Calidris virgata) гнездится на Аляске и на западе канадской территории Юкон. В скалистой тундре самки откладывают яйца в небольших углублениях на земле, покрытых растительностью. За потомством ухаживают оба родителя. Зиму бурунный кулик проводит на территории, которая длинной полосой простирается по всему тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америки, от Канады до архипелага Огненная Земля. Вид был описан в 1789 году немецким натуралистом Иоганном Фридрихом Гмелином на основе экземпляра, собранного экспедицией Джеймса Кука, посетившей Аляску годом ранее. Размер бурунного кулика — 23–26 сантиметров, вес птицы — 133–251 граммов. Самки в среднем немного крупнее самцов.

Встреча с бурунным куликом на западном побережье Камчатки стала первой не только для России, но и для всей Евразии. Птица была встречена во время экспедиции «ВНИИ Экология» по изучению миграционной остановки куликов в эстуарии рек Хайрюзова-Белоголовая. Участники экспедиции наблюдали бурунного кулика с 13 июля по 2 августа и сделали фотографии птицы. Определение вида было подтверждено фаунистической комиссией Рабочей группы по куликам Северной Евразии и специалистами из Северной Америки, много работавшими с этим видом.

Статья, описывающая наблюдения бурунного кулика на Камчатке, опубликована в специализированном журнале Wader Study, который выпускает Международная группа по изучению куликов.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев местных
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев
На территории России замечен новый вид птиц
На территории России замечен новый вид птиц
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент Кремля
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Еще по теме

В Перу новый вид птиц обнаружен по голосу
Круглоносые плавунчики вернулись из ОАЭ
Североамериканская птица ежегодно совершает перелеты на 20 000 километров
Россельхознадзор снял ограничения на поставки птицы из США и Канады