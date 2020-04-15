На территории России замечен новый вид птиц

Вадим Карасев

Орнитологи впервые наблюдали на территории России бурунного кулика — вид птиц, который обитает на Аляске и в Канаде. Новость о новом для страны виде птиц сообщил Всероссийский институт охраны окружающей среды («ВНИИ Экология»).

Бурунный кулик (Calidris virgata) гнездится на Аляске и на западе канадской территории Юкон. В скалистой тундре самки откладывают яйца в небольших углублениях на земле, покрытых растительностью. За потомством ухаживают оба родителя. Зиму бурунный кулик проводит на территории, которая длинной полосой простирается по всему тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америки, от Канады до архипелага Огненная Земля. Вид был описан в 1789 году немецким натуралистом Иоганном Фридрихом Гмелином на основе экземпляра, собранного экспедицией Джеймса Кука, посетившей Аляску годом ранее. Размер бурунного кулика — 23–26 сантиметров, вес птицы — 133–251 граммов. Самки в среднем немного крупнее самцов.

Встреча с бурунным куликом на западном побережье Камчатки стала первой не только для России, но и для всей Евразии. Птица была встречена во время экспедиции «ВНИИ Экология» по изучению миграционной остановки куликов в эстуарии рек Хайрюзова-Белоголовая. Участники экспедиции наблюдали бурунного кулика с 13 июля по 2 августа и сделали фотографии птицы. Определение вида было подтверждено фаунистической комиссией Рабочей группы по куликам Северной Евразии и специалистами из Северной Америки, много работавшими с этим видом.

Статья, описывающая наблюдения бурунного кулика на Камчатке, опубликована в специализированном журнале Wader Study, который выпускает Международная группа по изучению куликов.