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На Украине допустили ракетный удар по НПЗ в Ростовской области

На Украине допустили ракетный удар по НПЗ в Ростовской области

В случае «российского вторжения» Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха» по тыловым объектам критической инфраструктуры «агрессора».

Такое заявление в интервью украинскому изданию Цензор.net сделал директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

«В случае нового широкомасштабного наступления Российской Федерации с помощью „Ольхи“ мы получаем средство сдерживания», — сказал Шиман.

По его словам, из всех ракет дальнего действия Украина наладила серийное производство только «Ольхи» — по заказу 2019 года была выпущена первая партия.

Однако, по словам директора, из-за финансовых проблем украинская армия рискует лишиться этого самого «средства сдерживания» и тогда «российская агрессия» станет неотвратимой.

Дело в том, что Павлоградский химзавод занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Из-за кризиса на Украине завод оказался в тяжелой ситуации. В своем интервью Шиман посетовал, что Киев прекратил финансирование предприятия, и из-за чего пострадает обороноспособность украинского государства.

«С начала года мы не получаем финансирования, в гособоронзаказ в 2020 году на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены… Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек», — отметил он.

Шиман указал, что твердое ракетное топливо необходимо для всех серийных и перспективных украинских ракет, и без него вся ракетная отрасль просто остановится. В частности ВСУ не получат «Ольху» — единственные ракеты относительно дальнего действия.

Чтобы подчеркнуть значимость такой «зрады», пан директор отметил, что с помощью этого РСЗО могут быть нанесены удары по объектам критической инфраструктуры на территории России. В частности, по НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

«А если „Ольхи“ в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?» — вопрошает Шиман.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 10 апреля полигоне ВСУ «Алибей» в Одесской области прошли испытания ракеты «Нептун», которой Украина грозилась разрушить Крымский мост.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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