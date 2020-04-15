Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе

Вадим Карасев

Напитки — это не только способ утоления жажды, но и источник сил. Укрепить иммунитет и биополе представителям Зодиакальных созвездий поможет гороскоп напитков. С их помощью удастся оградить себя от болезней и противостоять негативному влиянию.

Каждый напиток может стать кладезем витаминов, которые не только укрепят иммунитет, но и придадут сил для решения важных вопросов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какие напитки подойдут людям в зависимости от их принадлежности к одной из стихий. С их помощью получится справиться с недугами, а также укрепить биополе.

Огненная стихия

Принадлежащие Огненной стихии люди отличаются сильным темпераментом, и порой им просто необходимо усмирять бушующий пожар, чтобы не перегореть и не стать заложниками дурного настроения и упадка сил. С этим прекрасно справятся напитки, содержащие мяту, кориандр, тмин, корень женьшеня. Также тем, у кого нет непереносимости лактозы, полезно будет делать напитки на основе молока с добавлением меда, которое также отлично влияет на настроение и позволяет расслабиться после напряженного дня.

Укрепить иммунитет Овнам, Львам и Стрельцам помогут настои из лекарственных трав, на которые нет аллергии, и лучше всего Огненным людям подойдут травы с предгорий. Эти сборы как нельзя кстати придутся тем, кто страдает от болезней дыхательных путей. Укрепить биополе помогут напитки на основе ежевики, цикория, календулы, жасмина, а также липового цвета. Целебными и общеукрепляющими будут настои с добавлением крапивы, малины и шафрана.

Воздушная Стихия

Людям Воздушной стихии необходимы напитки, восполняющие запасы энергии и позволяющие поддерживать хорошее настроение в течение дня. Кроме того, они должны быть питательными и содержать большое количество витаминов. Для этого прекрасно подойдут коктейли на основе экзотических фруктов, а также какао, которое поднимает настроение и дарит чувство насыщения.

Для защиты организма от болезней Близнецам, Весам и Водолеям подойдут лечебные настои на основе трав и ягод: шиповник, малина, ежевика, смородина. Укрепить биополе получится с помощью овощных коктейлей на основе сока моркови и свеклы. Такие напитки помогают избавляться от шлаков и повышают сопротивляемость организма от агрессивного воздействия внешней среды, в том числе нежелательного внимания со стороны завистников и недоброжелателей.

Земная стихия

Представителям Земной стихии подойдут напитки, которые состоят из ингредиентов, максимально соответствующих характерным особенностям. Это могут быть тонизирующие напитки, благодаря которым природную сонливость и неторопливость можно прогнать. В этом случае Тельцам, Девам и Козерогам подойдут смузи, содержащие зелень, ягоды и орехи.

Укрепить иммунитет и усилить биополе помогут чаи на основе трав: ромашка, мята, лимоник, чабрец. Эти травы усиливают метаболизм, укрепляют иммунную систему и предотвращают перепады настроения. Обратить внимание нужно и на такие напитки, как зеленый и красный чай, благодаря которым люди Земной стихии смогут предотвратить упадок сил, а также утолить жажду в течение дня.

Водная стихия

Принадлежащим к Водной стихии необходимы напитки, позволяющие восполнить запас сил, которые тратятся довольно быстро. Для того чтобы силы прибывали, стоит использовать имбирь, кардамон, а также добавлять в напитки толику перца, базилика и гвоздики, создавая вкусные и согревающие безалкогольные глинтвейны на основе соков.

Поправить здоровье и усилить собственное биополе Ракам, Скорпионам и Рыбам поможет чистая вода. Ее необходимо пить ежедневно, чтобы исключить неприятности со здоровьем. Также помогут справиться с недомоганиями напитки, в основу которых входят тонизирующие компоненты: чаи и кофе разных сортов. Усилить защиту позволят девясил, окопник, корни фенхеля, сельдерей.