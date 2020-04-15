Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе

Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе

Напитки — это не только способ утоления жажды, но и источник сил. Укрепить иммунитет и биополе представителям Зодиакальных созвездий поможет гороскоп напитков. С их помощью удастся оградить себя от болезней и противостоять негативному влиянию.

Каждый напиток может стать кладезем витаминов, которые не только укрепят иммунитет, но и придадут сил для решения важных вопросов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какие напитки подойдут людям в зависимости от их принадлежности к одной из стихий. С их помощью получится справиться с недугами, а также укрепить биополе.


Огненная стихия

Принадлежащие Огненной стихии люди отличаются сильным темпераментом, и порой им просто необходимо усмирять бушующий пожар, чтобы не перегореть и не стать заложниками дурного настроения и упадка сил. С этим прекрасно справятся напитки, содержащие мяту, кориандр, тмин, корень женьшеня. Также тем, у кого нет непереносимости лактозы, полезно будет делать напитки на основе молока с добавлением меда, которое также отлично влияет на настроение и позволяет расслабиться после напряженного дня.

Укрепить иммунитет Овнам, Львам и Стрельцам помогут настои из лекарственных трав, на которые нет аллергии, и лучше всего Огненным людям подойдут травы с предгорий. Эти сборы как нельзя кстати придутся тем, кто страдает от болезней дыхательных путей. Укрепить биополе помогут напитки на основе ежевики, цикория, календулы, жасмина, а также липового цвета. Целебными и общеукрепляющими будут настои с добавлением крапивы, малины и шафрана.

Воздушная Стихия


Людям Воздушной стихии необходимы напитки, восполняющие запасы энергии и позволяющие поддерживать хорошее настроение в течение дня. Кроме того, они должны быть питательными и содержать большое количество витаминов. Для этого прекрасно подойдут коктейли на основе экзотических фруктов, а также какао, которое поднимает настроение и дарит чувство насыщения.

Для защиты организма от болезней Близнецам, Весам и Водолеям подойдут лечебные настои на основе трав и ягод: шиповник, малина, ежевика, смородина. Укрепить биополе получится с помощью овощных коктейлей на основе сока моркови и свеклы. Такие напитки помогают избавляться от шлаков и повышают сопротивляемость организма от агрессивного воздействия внешней среды, в том числе нежелательного внимания со стороны завистников и недоброжелателей.

Земная стихия

Представителям Земной стихии подойдут напитки, которые состоят из ингредиентов, максимально соответствующих характерным особенностям. Это могут быть тонизирующие напитки, благодаря которым природную сонливость и неторопливость можно прогнать. В этом случае Тельцам, Девам и Козерогам подойдут смузи, содержащие зелень, ягоды и орехи.

Укрепить иммунитет и усилить биополе помогут чаи на основе трав: ромашка, мята, лимоник, чабрец. Эти травы усиливают метаболизм, укрепляют иммунную систему и предотвращают перепады настроения. Обратить внимание нужно и на такие напитки, как зеленый и красный чай, благодаря которым люди Земной стихии смогут предотвратить упадок сил, а также утолить жажду в течение дня.

Водная стихия 


Принадлежащим к Водной стихии необходимы напитки, позволяющие восполнить запас сил, которые тратятся довольно быстро. Для того чтобы силы прибывали, стоит использовать имбирь, кардамон, а также добавлять в напитки толику перца, базилика и гвоздики, создавая вкусные и согревающие безалкогольные глинтвейны на основе соков.

Поправить здоровье и усилить собственное биополе Ракам, Скорпионам и Рыбам поможет чистая вода. Ее необходимо пить ежедневно, чтобы исключить неприятности со здоровьем. Также помогут справиться с недомоганиями напитки, в основу которых входят тонизирующие компоненты: чаи и кофе разных сортов. Усилить защиту позволят девясил, окопник, корни фенхеля, сельдерей.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные показатели COVID-19
Трамп готовится смягчить карантин в США, несмотря на рекордные
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период изоляции
Мацуев рассказал о самом "гениальном", что происходит в период
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через "Госуслуги"
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции
Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе
Напитки по Знаку Зодиака: укрепляем иммунитет и биополе
Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»
Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»
ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19"
ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите
Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике
Эксперт: Pemex могла выиграть от большего сокращения добычи в Мексике

Топ на сегодня

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Еще по теме

Названы лучшие летние напитки
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 25 марта
Самый сильный Знак Зодиака по мнению астрологов
4 вида укрепляющего зимой иммунитет варенья назвали ученые