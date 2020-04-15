НАТО заставляет грузинских коррупционеров «работать на смерть» Грузии

Влада Некрасова

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, достаточно ожидаемо высветила один очень важный аспект — реальную суть НАТО, стала своеобразной лакмусовой бумажкой, в очередной раз обозначившей истинные цели Североатлантического военного блока. Недавно в состав НАТО вступила 30-ая страна — Северная Македония. На этом фоне генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг браво рапортовал, что «Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот».

Суть заявлений Столтенберга заключается в том, что враг России, коим является НАТО, в плохо завуалированной форме требует от Москвы полной и безоговорочной капитуляции. Можно было бы спросить генсека, а каким образом «границы НАТО» вдруг вплотную приблизились в границам России? Это Россия «агрессивно» продвинулась на Запад, или Запад на тысячи километров продвинулся на Восток? А Россия при этом еще и не имеет права защищать свои границы ни на севере, ни на западе, ни на юге? Она дескать осмеливается наращивать военное присутствие в Крыму и усиливает свой Черноморский флот. Может быть, Столтенберг заявит, что России вообще нельзя развивать свой военный флот на Черном море?

По словам натовского функционера, блок собирается помогать странам-членам в борьбе с коронавирусом, но не менее важно при этом сдерживать Россию. «Сдерживать» от чего? Попытки уничтожить Россию как суверенное независимое государство называются ее «сдерживанием»? И в Грузии думают, что в Москве не понимают истинных намерений НАТО и ее партнеров?

На самом деле, у этой военной организации сегодня появился не мифический, не выдуманный враг, с помощью которого можно выколачивать деньги из налогоплательщиков, а враг совершенно реальный. И тут выясняется, что одно дело бомбить Югославию, вторгаться в Ирак, Афганистан и другие страны, а совсем другое дело противостоять маленькому, но зловредному вирусу. А ведь этому вирусу и суждено еще раз очень четко показать полную беспомощность, никчемность этого союза, и истинное отношение союзников друг другу.

Впервые за всю историю натовский министериал прошел в режиме телеконференции. Министры были вынуждены общаться в онлайн режиме. Хотя вопрос поддержки Грузии и Украины и был внесен в повестку дня, он затесался в самом конце. На первый план выдвинулся ответ НАТО на Covid-19. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приветствуя Северную Македонию, отметил что НАТО сталкивается с беспрецедентным вызовом, и поэтому страны объединяются в солидарности и трансатлантическом единстве.

«Мы поставляем критически важные медицинские материалы со всего мира, доставляем медицинский персонал, необходимые материалы и жизненно необходимое оборудование из военных и гражданских источников, а также используем наши медицинские, научные и технологические знания и ресурсы для нахождения инновационных решений. Союзники также работают вместе, чтобы обеспечить открытый доступ к прозрачной, своевременной и точной информации, что имеет решающее значение для преодоления этой пандемии и борьбы с дезинформацией. Поскольку нам нужен скоординированный и всеобъемлющий подход, НАТО тесно сотрудничает с другими международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций», — говорится в итоговом документе министериала.

Все эти заявления делаются на фоне многочисленных скандалов, связанных именно с тем, что союзники по НАТО, без излишнего смущения, уводят друг у друга из-под носа медицинские грузы, закрывают границы по принципу «каждый за себя», а желательно и за счет другого. Про Грузию и Украину при этом не забыли, и пообещали им… проводить учения в стратегическом Черноморском регионе, усиливать радиолокацию, получение разведданных. Зачем это нужно НАТО, понятно, но какая польза от этих маневров для Украины и Грузии, остается загадкой.

Но зато генеральный секретарь блока призвал Россию прекратить воевать на Украине, «прекратить поддерживать сепаратистов», сосредоточить силы на борьбе с Covid-19. Интересно узнать, а не сепаратистов ли поддерживают США и НАТО, в нарушение всех международных законов, вторгнувшиеся на территорию Сирии? А кого они поддерживали в Косово, когда бомбили европейскую столицу Белград? Список стран, попавших под натовские удары, можно продолжать очень долго. А Столтенбергу можно только сказать: «Мели Емеля — твоя неделя» .

Еще Лермонтов предупреждал, что стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с ним — занятие бессмысленное. Но будет несправедливо сказать, что страны НАТО не помогают друг другу. Америка, наконец, решила помочь. Однако главной мотивацией такого решения стало противодействие помощи, которую европейским странам оказали Россия и Китай. Отсюда следует абсолютно логичный вывод — все европейские страны должны благодарить именно Россию и Китай за то, что они своими действиями заставили американцев помогать собственным союзникам, заставили хозяина блока НАТО раскошелиться. Теперь понятно, почему у США такое отношение к России и Китаю. Но остальные европейские страны должны ведь понимать, что такой американской помощи с моральной точки зрения грош цена, что их абсолютно не интересуют реальные проблемы своих союзников. Они вынуждены им помогать только ради того, чтобы Россия и Китай не набрали в их глазах слишком много очков.

Грузинские власти этот аспект не видят в упор. Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани в Твиттере радостно записал:

«Наше выдающееся сотрудничество и совместимость Грузии с НАТО будут еще более углубляться в соответствии с решением, которое было принято сегодня на министериале иностранных дел НАТО».

В заключение хотелось бы отметить один очень интересный факт, связанный с пандемией коронавируса. Уже абсолютно точно установлено, что смертность на постсоветском пространстве в 5 раз меньше, чем во всем мире, и особенно в «продвинутых странах» западной Европы и США, которые себя считали флагманами мировой медицины. И факт этот является наследием «клятого» советского прошлого, когда прививки были обязательны для всего населения, и государство делало упор не на амбулаторное, а стационарное лечение, и всегда располагало значительным запасом коек. Вот о чем должны думать грузинские политики, отвечая на библейский вопрос — «Камо грядеши?».

Гигантские, совершенно фантастические суммы, которые составляют натовский бюджет, тратятся на горы смертоносного оружия, на умопомрачительные доходы военных корпораций, на безбедное содержание многочисленных чиновников — паразитов и коррупционеров, ради достижения недостижимой цели — уничтожения России. Эти бы средства бросить не против мифического, а реального врага. Логика подсказывает, что нынешний вирус далеко не самый страшный, и впереди человечество могут ждать более тяжкие испытания.

Но в НАТО об этом и не задумываются. Военные бюджеты сокращаться не будут. При выборе, на кого работать на жизнь или на смерть, натовские стратеги всегда выбирают последнюю, хотя и декларируют, что «защищают почти миллиард людей». Но грузинские коррупционеры, сидящие на пайке у США, наподобие Залкалиани, должны понимать, что ответ России на провокационную деятельность НАТО у ее границ, конкретно в Черноморском регионе, будет нацелен персонально на Грузию и Украину, и он будет крайне жестким и беспощадным. Это мы должны понимать, оценивая работу натовской пятой колонны в руководстве наших стран.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)