Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ

Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ

Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ

Большая часть средств нового антикризисного плана, который готовит правительство России, может пойти на общие меры поддержки экономики. Об этом пишет Forbes, источники которого рассказали подробности планируемых расходов.

Отмечается, что план может быть представлен уже в четверг. Предварительно, на его реализацию из бюджета страны планируется выделить почти 520 млрд рублей, еще 430 млрд рублей пойдет на госгарантии. Таким образом, примерная стоимость пакета может составить почти 1 трлн рублей.

Собеседники издания говорят, что самая «дорогая» мера в пакете — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. Такую поддержку власти будут готовы выделить компаниям, которые сохранят своих сотрудников.

Кроме того, план содержит меры секторальной поддержки в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности; софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов; поддержку программ импортозамещения в промышленности.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти по разным расчетам еще около 300 млрд рублей. 153 млрд рублей могут выделить в мае и в июне на выплату заработной платы организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. На эти деньги смогут рассчитывать те предприятия, которые не будут сокращать людей.

Обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям, чтобы предотвратить всплеск безработицы. На это может понадобиться в общей сложности еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, сказал один из источников Forbes.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в обсуждаемом плане «стоят» чуть более 100 млрд рублей.

Ранее ИА Newstes уже сообщало, что власти страны только прорабатывают новый пакет мер поддержки, и окончательного решения пока не принято.

Напомним, что на план поддержки экономики, который уже реализуется в России, правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ
Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей —
Цены на бензин в России начали снижаться
Цены на бензин в России начали снижаться
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
Минэнерго разработало три сценария для электроэнергетики на фоне COVID-19
Минэнерго разработало три сценария для электроэнергетики на фоне
Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц
Эр-Рияд не разводится с Москвой — саудовский принц
Италия оказалась на грани финансовой катастрофы
Италия оказалась на грани финансовой катастрофы
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции
Иван Телегин и Мария Гончар поделились домашним селфи на самоизоляции
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»
Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»
Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Группа "Звери" представила трек "Одинокому везде пустыня"
Группа "Звери" представила трек "Одинокому везде пустыня"

Топ на сегодня

Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Трамп рассказал подробности последнего разговора с Путиным
Трамп рассказал подробности последнего разговора с Путиным
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из России
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из
Торговая война с Китаем сыграла против США
Торговая война с Китаем сыграла против США

Еще по теме

Кабмин одобрил проект бюджета на 2018-2020 годы
Минфин предложил сэкономить на космосе и пенсионерах
Дефицит бюджета России резко сократился
На подготовку к ЧМ-2018 выделили дополнительно 35 млрд рублей