Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ

Влада Некрасова

Большая часть средств нового антикризисного плана, который готовит правительство России, может пойти на общие меры поддержки экономики. Об этом пишет Forbes, источники которого рассказали подробности планируемых расходов.

Отмечается, что план может быть представлен уже в четверг. Предварительно, на его реализацию из бюджета страны планируется выделить почти 520 млрд рублей, еще 430 млрд рублей пойдет на госгарантии. Таким образом, примерная стоимость пакета может составить почти 1 трлн рублей.

Собеседники издания говорят, что самая «дорогая» мера в пакете — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии. Такую поддержку власти будут готовы выделить компаниям, которые сохранят своих сотрудников.

Кроме того, план содержит меры секторальной поддержки в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности; софинансирование за счет средств федерального бюджета программ развития регионов; поддержку программ импортозамещения в промышленности.

На меры социальной поддержки в рамках обсуждаемого пакета может уйти по разным расчетам еще около 300 млрд рублей. 153 млрд рублей могут выделить в мае и в июне на выплату заработной платы организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. На эти деньги смогут рассчитывать те предприятия, которые не будут сокращать людей.

Обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям, чтобы предотвратить всплеск безработицы. На это может понадобиться в общей сложности еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, сказал один из источников Forbes.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в обсуждаемом плане «стоят» чуть более 100 млрд рублей.

Ранее ИА Newstes уже сообщало, что власти страны только прорабатывают новый пакет мер поддержки, и окончательного решения пока не принято.

Напомним, что на план поддержки экономики, который уже реализуется в России, правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.