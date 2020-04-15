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Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт

Не раньше мая: в Мининфраструктуры дали прогноз о том, когда заработают метро и общественный транспорт

Движение общественного транспорта в Украине будут восстанавливать постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения», — сказал он.

При этом Криклий уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

«О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль», — сказал министр.

При этом чиновник уточнил, что во многом решение о возобновлении движения транспорта зависит от поведения самих украинцев — от того, насколько адекватно они относятся к ограничениям, как их придерживаются, в том числе самоизоляции и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что несмотря на временные трудности, вызванные усилением карантина, украинцы должны готовиться к тому, что в мае страна должна снова начать работать. В то же время восстановление работы общественного транспорта он считает возможным только в июне, притом его функционирование по новым правилам.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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