Не только коронавирус: в Минздраве рассказали, какими болезнями страдали умершие от COVID-19 украинцы

Алексей Вольцев

Коронавирус, вакцина от которого появится не раньше чем через год, не был единственным заболеванием у большинства ставших его жертвами украинцев.

Об этом говорится в сообщении в Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев от COVID-19, 79% граждан страдали от тяжелых сердечно-сосудистые заболеваний, сахарного диабета, новообразований, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые — 74%;совмещенные заболевания — 29%;сахарный диабет — 22%;заболевания легких — 9%;новообразования — 8%;заболевания почек — 7%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе ездили за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов, и только в одном случае был установлено тесный контакт с человеком с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших было 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.

В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что сотрудниками ведомства проводится до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.