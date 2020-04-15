Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов
Сегодня, 15:00 Анастасия Иванова
Цена нефти российской марки Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Argus.
"Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель (cif Роттердам)", – говорится в сообщении.
После выпуска майской программы отгрузок из российских портов цена может измениться, уточняет агентство.
сообщало, что нефть марки Urals поднялась до более 20 долларов за баррель.
По материалам: ria.ru