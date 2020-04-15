Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов

Анастасия Иванова

Цена нефти российской марки Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

"Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель (cif Роттердам)", – говорится в сообщении.

После выпуска майской программы отгрузок из российских портов цена может измениться, уточняет агентство.

сообщало, что нефть марки Urals поднялась до более 20 долларов за баррель.