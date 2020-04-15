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Нижегородца заставили платить за повреждение машины, на которую он пьяным упал с 11-го этажа

Нижегородца заставили платить за повреждение машины, на которую он пьяным упал с 11-го этажа

Борский городской суд Нижегородской области взыскал компенсацию с местного жителя, который повредил чужую машину, спасшую ему жизнь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Житель города Бор в состоянии алкогольного опьянения спрыгнул вниз с лоджии, расположенной на 11 этаже в подъезде многоквартирного дома. Он приземлился на припаркованный во дворе автомобиль и выжил. Машина получила сильные повреждения, дальнейшая эксплуатация ее была невозможна.

Владелец авто обратился в суд за компенсацией материального ущерба. Экспертиза оценила повреждения машины, стоимость которой на тот момент составляла 90 тысяч рублей, в 73,3 тыс. рублей и признала невозможность ее восстановления. Суд постановил взыскать с ответчика 73,3 тыс. в счет возмещения материального ущерба и 13,8 тыс. на компенсацию судебных расходов. Иск был удовлетворен частично.

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По материалам: uposters.ru

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