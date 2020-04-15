«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Новая газета» удалила статью о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом рассказала принадлежащему Григорию Березкину РБК специальный корреспондент издания, автор удаленной статьи Елена Милашина.

«У нас не было других вариантов, материал уже удален», — пояснила она.

Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. По словам журналистов, в письме не уточняется, что именно в материале журналистки считается ложными данными.

В статье Милашина пишет о том, что чеченским врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за выход из дома во время режима самоизоляции. После публикации материала глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу журналистов и заявил, что предоставленная читателям информация о коронавирусе в регионе недостоверна.

Он также пожаловался на компанию «Газпром» и Федеральную службу безопасности, которые, по его мнению, потворствуют «Новой газете» в ее «информационно-диверсионной антироссийской» деятельности.

В феврале в Грозном на автора публикации Елену Милашину, специализирующуюся на расследованиях деятельности силовиков в Чечне, совершили нападение. Ее и адвоката Марину Дубровину побили руками и ногами неизвестные мужчины и женщины, снимая при этом на камеру.