Новое обращение Владимира Путина к россиянам: онлайн-трансляция

Алексей Вольцев

Несмотря на введенный режим самоизоляции, количество больных COVID-19 растет с каждым днем. Только за последние сутки зафиксировано свыше трех тысяч зараженных. В связи с непростой ситуацией президент России обратился к гражданам перед совещанием с правительством.

Сейчас Владимир Путин, как и остальные граждане страны, находится на самоизоляции. Решать вопросы в связи с непростой эпидемиологической ситуацией президенту приходится прямо из собственной резиденции в режиме видеоконференции. Сегодня он проводит очередное совещание с членами правительства, на котором обсудит развитие радиоэлектронной промышленности. Однако перед этим глава государства решил обратиться к населению. Выступление начнется в 15:00.

Напомним, что Владимир Владимирович уже делал официальное заявление 8 апреля. В рамках виртуальной встречи с губернаторами регионов он обозначил основные методы борьбы с распространением коронавируса, а также озвучил меры поддержки врачей. «С апреля на три месяца будет организована выплата медработникам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Врачи получат по 80 тысяч ежемесячно. Фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч», — говорил президент.





Еще ранее, 2 апреля, Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца текущего месяца. По его мнению, пик пандемии в мире еще не пройден, а значит, принятые ограничения помогут снизить число жертв коронавируса. «Режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволил нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», — сказал Владимир Владимирович.

Фото: Legion-Media