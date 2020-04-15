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Обозвавший Уткина больным Соловьев отказался от баттла и назвал его свиньей

Обозвавший Уткина больным Соловьев отказался от баттла и назвал его свиньейФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев отказался от участия в баттле со спортивным комментатором Василием Уткиным. В комментарии «Газете.Ru» он снова назвал журналиста больным человеком и обозвал свиньей.

«А я что, рэпер? Какие батлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? А бороться со свиньями — через несколько минут никто не сможет отличить: кто и где», — заявил Соловьев.

Он подчеркнул, что не обращает внимания на слова Уткина, так как считает действия комментатора хайпом. «Вы посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, что с ним происходит», — сказал ведущий «России 1».

В общении с изданием «Подъем» Соловьев добавил, что бросать ему вызов могут лишь равные, а Уткин «тяжело болен». «С такими людьми не бывает батлов, их надо лечить. Меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека», — заключил он.

Ранее Василий Уткин обратился к Соловьеву, назвавшего его психически больным после критики властей, с предложением провести очный баттл в виде словесного боя. Он пообещал унизить оппонента и предположил, что ведущий государственного телеканала «точно совершенно зассыт» участвовать в баттле.

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По материалам: lenta.ru

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