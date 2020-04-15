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Оценена вероятность заразиться коронавирусом в очередях в московском метро

Оценена вероятность заразиться коронавирусом в очередях в московском метроФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров оценил вероятность заразиться коронавирусом в очередях в метро. Об этом он порассуждал в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его мнению, скопление людей в московском метрополитене, образовавшееся из-за начала проверки цифровых пропусков сотрудниками полиции, не повлияет на распространение коронавируса. «Мы, наверное, подошли к той точке, что сегодняшняя давка в метро (...), конечно, не добавила положительных эмоций, но я не думаю, что она серьезно изменит кривую заболеваемости», — пояснил специалист.

Никифоров добавил, что последние результаты тестирования россиян на коронавирус показывают увеличение количества бессимптомных носителей. Этот показатель может быть хорошим знаком с точки зрения стабилизации эпидемической обстановки, заключил он.

В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров. Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что в настоящее время очереди устранены и работа метрополитена нормализована.

После этого департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице. Так, контроль будет переведен в автоматический режим и связан с транспортными картами Московского региона — «Тройкой» и «Стрелкой», а также социальными картами. Проверки, которые станут выборочными вместо поголовных, возложат на контролеров ГКУ «Организатор перевозок» взамен полиции.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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