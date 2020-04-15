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Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку

Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную БелоснежкуКадр: сериал «Белая ворона»

Онлайн-кинотеатр Okko представит показ мультфильма «Красные туфельки и семь гномов», ремейка известной сказки о Белоснежке, в котором изменены оригинальные гендерные роли — в ожидании расколдовывающего поцелуя оказывается не главная героиня, а семеро проклятых принцев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Okko предлагает пользователям посмотреть мультфильм 15 апреля.

Утром, в 8:00, пользователей сервиса ждет утренняя йога на передаче «Фитнес против вируса», выпуск научно-познавательных лекций о зарождении жизни на Земле (10:00), кулинарный курс «Готовим дома с Novikov School» (12:00), в котором зрителей научат готовить классическую лазанью.

Днем зрителям онлайн-кинотеатра предложат лекцию кардиолога о том, как защитить себя от болезней (14:00).

В 16:00 по московскому времени россиян ждет продолжение сериала «Белая ворона» о сложностях жизни чернокожей американки из Лос-Анджелеса в исполнении Иссы Рэй, а в 19:00 запись концерта хора Турецкого и затем сказка на ночь для детей (21:00).

В 22:00 пользователям предлагают сеанс вечерней йоги.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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