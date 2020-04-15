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ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19"

ОНФ и РОЦИТ запустили акцию "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19"

14 апреля стартовала всероссийская акция "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19" - совместный проект РОЦИТ, ОНФ и РАЭК.

Пройти диктант в онлайн-формате может каждый на сайте https://covid19.digitaldictation.ru/ вплоть до 21 апреля. Запущен он на платформе всероссийского проекта — ЦифровойДиктант.рф.

«Онлайн-платформа, специально разработанная нами для "Цифрового Диктанта", доказала свою уникальность и эффективность для масштабных онлайн-тестирований и опросов. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой и необходимостью коммуникации с гражданами по этой теме, командой РОЦИТ принято решение на этой платформе запустить проект "Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19", — комментирует директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

По словам организаторов, результаты диктанта позволят понять уровень знаний населения о заболевании и персональной защите. 

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По материалам: uposters.ru

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