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ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗАнтониу Гутерреш Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с коронавирусной инфекцией.

Гутерреш добавил, что сегодня международное сообщество должно совместно работать над тем, чтобы остановить вирус и «его сокрушительные последствия».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

13 апреля издание Politico сообщало, что США задумали создать альтернативную ВОЗ из-за недовольства ее работой во время пандемии коронавируса. Такие планы в Белом доме появились из-за того, что, по их мнению, ВОЗ оказывает слишком много внимания Китаю. При этом эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывали Трампа не прекращать платить взносы, так как это поставит ВОЗ в тяжелое положение.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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