Отец Лены Зосимовой: «Я переборщил, когда ее раскручивал»

Лидия Мартынова

Звезда 90-х, исполнительница хитов «Подружки» и «Линия любви», была подопечной своего влиятельного отца — Бориса Зосимова. Продюсер, основатель российского MTV, рассказал, куда пропала его дочь и почему отказывается возвращаться на сцену.

О Лене Зосимовой публика впервые узнала в 1991 году после выступления в программе «Утренняя звезда». Вскоре девушка записала ряд хитов, в ротации появились ее клипы, в которых снимались звезды российской эстрады. Однако вслед за успехом в адрес исполнительницы понеслись язвительные комментарии: мол, весь успех только благодаря влиятельному отцу.

Впрочем, Зосимов и не скрывает, что вокал дочери осталял желать лучшего. «Я переборщил, когда раскручивал ее с использованием всех своих возможностей. Потому что ее до сих пор узнают гаишники, таможенники и так далее. Это просто поразительно. Лена не очень хотела петь, это не ее. Но мне нужно было раскрутить свою фамилию. Ленка несколько лет послушно все делала. Могу сказать, что по сравнению с некоторыми современными певицами, она — Монсеррат Кабалье», — уверен медиамагнат.





По словам Бориса Гурьевича, он не платил за пиар наследницы, а попросту использовал связи в музыкальной индустрии. При этом не скупился на дорогостоящие клипы. Ходили слухи, что Зосимов даже вел переговоры с Майклом Джексоном, которому собирался заплатить несколько миллионов за пару кадров с Леной. Последней работой артистки стало сотрудничество с Максимом Фадеевым. Песня «Забудь» была записана в 2003 году, но осталась невыпущенной: Зосимова вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина и поспешила завершить певческую карьеру.

«Лена воспитывает двоих сыновей, живет в Москве, по-своему счастлива, — делился звездный отец в эфире программы «Рожденные в СССР». — Ну она уж точно никогда не рвалась в шоу-бизнес. Я ей говорил последние десять лет: «Ты можешь хоть сейчас выйти на сцену, спеть «Подружки», получить деньги и уйти». Но она не хочет. И это ее право».

67-летний Борис Зосимов и сам готов поступиться делами ради родных. Сегодня он с супругой Полиной и тремя дочерьми поддерживает режим самоизоляции. «Я проживаю сейчас самое счастливое время за всю свою жизнь. Счастье — когда ты находишься в семье с любимыми людьми, видишь, как растет младшая дочь. Остальных я, к сожалению, не видел из-за работы» — говорил он.

Фото: Геннадий Усоев/Legion-Media, Facebook.com