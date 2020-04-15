Пасха 2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Алексей Вольцев

В связи с пандемией коронавируса президент Владимир Зеленский и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно призывали украинцев оставаться на Пасху дома и смотреть праздничные богослужения в режиме онлайн.

Офис президента опубликовал перечень украинских телеканалов, которые будут транслировать пасхальные богослужения.

Напомним, приглашение верующих в храмы на Пасху от митрополита УПЦ МП Онуфрия вызвало возмущение среди священнослужителей, которые призвали церковников Московского патриархата одуматься ради любви к ближнему.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что МВД и представители всех конфессий пришли к соглашению о том, что на Пасху богослужения во всех храмах Украины будут проходить без верующих и транслироваться в режиме онлайн.