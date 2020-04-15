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Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером

Пенсионеры со сберкнижкой могут получить пенсии почтовым курьером
Пенсионерам, которые получают пенсию на сберкнижку, рекомендуется оформить доверенность на близких или получать пенсию почтовым курьером во время коронавируса, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"В такой ситуации можно порекомендовать оформить доверенность на близкого человека, который будет получать выплаты за пенсионера, либо перейти на доставку пенсии почтовым курьером. Во втором случае заявление в ПФР можно подать дистанционно, через личный кабинет или по почте, нотариального заверения не требуется", - говорится в сообщении.

В ПФР уточнили, что для оформления выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет у ребенка обязательно должен быть СНИЛС. Если страховой номер ребенку еще не оформлен, это можно сделать в ближайшей клиентской службе ПФР.  На прием следует записаться предварительно через электронный сервис ПФР или по телефону. Если СНИЛС на ребенка был, но документ утерян, дубликат можно заказать на сайте ПФР или портале госуслуг.


В фонде также напомнили, что на детей, родившихся с 15 апреля, материнский капитал оформляется автоматически, на основе реестра ЗАГС. Оформить маткапитал на детей, родившихся ранее, можно по почте или через личный кабинет.

# Россия
По материалам: ria.ru

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