Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ

Влада Некрасова

ПСБ ежедневно получает более трехсот заявок от пострадавших от пандемии коронавируса компаний на получение беспроцентных кредитов, сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

Пресс-служба банка отмечает, что в среду три пострадавшие от пандемии коронавируса компании, расположенные в Москве, Тюмени и Перми, получили первые беспроцентные кредиты ПСБ..

Пресс-служба уточняет, что заем в 600 тысяч рублей получила компания-грузоперевозчик в Тюмени, в сумме одного миллиона рублей - владелец ресторана в Перми. Кредит на выплату зарплаты по государственной программе в 1,2 миллионе рублей выдан столичной компании из сферы фитнес-индустрии.

"Самое важное для бизнеса в этот сложный период – сохранить трудовые коллективы. Мы помогаем клиентам адаптироваться к этой непростой экономической ситуации и даём возможность получить кредит на выплату зарплаты не только клиентам банка. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на данный вид кредита", - сказал представитель банка.