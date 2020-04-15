Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
Пресс-служба банка отмечает, что в среду три пострадавшие от пандемии коронавируса компании, расположенные в Москве, Тюмени и Перми, получили первые беспроцентные кредиты ПСБ..
Пресс-служба уточняет, что заем в 600 тысяч рублей получила компания-грузоперевозчик в Тюмени, в сумме одного миллиона рублей - владелец ресторана в Перми. Кредит на выплату зарплаты по государственной программе в 1,2 миллионе рублей выдан столичной компании из сферы фитнес-индустрии.
"Самое важное для бизнеса в этот сложный период – сохранить трудовые коллективы. Мы помогаем клиентам адаптироваться к этой непростой экономической ситуации и даём возможность получить кредит на выплату зарплаты не только клиентам банка. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на данный вид кредита", - сказал представитель банка.