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Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ

Первые три компании получили беспроцентные кредиты ПСБ
ПСБ ежедневно получает более трехсот заявок от пострадавших от пандемии коронавируса компаний на получение беспроцентных кредитов, сообщил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

Пресс-служба банка отмечает, что в среду три пострадавшие от пандемии коронавируса компании, расположенные в Москве, Тюмени и Перми, получили первые беспроцентные кредиты ПСБ..

Пресс-служба уточняет, что заем в 600 тысяч рублей получила компания-грузоперевозчик в Тюмени, в сумме одного миллиона рублей - владелец ресторана в Перми. Кредит на выплату зарплаты по государственной программе в 1,2 миллионе рублей выдан столичной компании из сферы фитнес-индустрии.


"Самое важное для бизнеса в этот сложный период – сохранить трудовые коллективы. Мы помогаем клиентам адаптироваться к этой непростой экономической ситуации и даём возможность получить кредит на выплату зарплаты не только клиентам банка. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на данный вид кредита", - сказал представитель банка.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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