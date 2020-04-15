Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля

Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля

Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля

Строительство многофункционального инфекционного медцентра в Нижнем Новгороде — первого из 16 новых центров Минобороны РФ, которые возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется завершить к 17 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

По его словам, 16 апреля первый врачебно-сестринский состав прибудет в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет сдан уже 17 апреля.

«В числе будущих сотрудников Нижегородского медцента — высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи», — сказал Тришкин.

Он отметил, что работу всех 16 медицинских центров, которые строятся в 15 регионах РФ, будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 — младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2 300 человек как военного, так и гражданского персонала.

«Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — пояснил он, уточнив, что штат новых медцентров будет комплектоваться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры.

Но также, заметил он, будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что медцентры будут оснащены самым современным оборудованием, здесь будет оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.

«Все они будут укомплектованы компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген-оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии», — сообщил Тришкин.

Он пояснил, что медцентры Минобороны при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также «после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения наших военнослужащих».

ИА Newstes уже сообщало, строительство 16 медицинских центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ведется в четырех военных округах по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели выделено почти 8,8 млрд рублей. Емкость всех лечебных заведений составит 1,6 тыс. мест.

Работы по строительству центров контролируются в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев местных
Известная певица уехала за город в карантин и навлекла на себя гнев
На территории России замечен новый вид птиц
На территории России замечен новый вид птиц
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент Кремля
Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля
Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
В Музей Победы передадут истории героев-защитников Брестской крепости
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома
Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце
СБУ разоблачила миллионные хищения при закупках в Укрзализныце

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Еще по теме

МО России: Строительство медцентров в 15 регионах идет круглосуточно
В Национальном центре управления обороной страны прошло селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил
Дворкович: стадион в Самаре к ЧМ-2018 должен быть сдан к 25 апреля
Начальник Главного военно-медицинского управления провел селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы