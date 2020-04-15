Первый из 16 инфекционных центров Минобороны России будет сдан 17 апреля

Влада Некрасова

Строительство многофункционального инфекционного медцентра в Нижнем Новгороде — первого из 16 новых центров Минобороны РФ, которые возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется завершить к 17 апреля. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

По его словам, 16 апреля первый врачебно-сестринский состав прибудет в Нижний Новгород для работы в новом многофункциональном центре, который будет сдан уже 17 апреля.

«В числе будущих сотрудников Нижегородского медцента — высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи», — сказал Тришкин.

Он отметил, что работу всех 16 медицинских центров, которые строятся в 15 регионах РФ, будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 — младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2 300 человек как военного, так и гражданского персонала.

«Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — пояснил он, уточнив, что штат новых медцентров будет комплектоваться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры.

Но также, заметил он, будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать».

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что медцентры будут оснащены самым современным оборудованием, здесь будет оказываться весь спектр специализированной медицинской помощи.

«Все они будут укомплектованы компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, рентген-оборудованием, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии», — сообщил Тришкин.

Он пояснил, что медцентры Минобороны при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также «после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения наших военнослужащих».

ИА Newstes уже сообщало, строительство 16 медицинских центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ведется в четырех военных округах по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели выделено почти 8,8 млрд рублей. Емкость всех лечебных заведений составит 1,6 тыс. мест.

Работы по строительству центров контролируются в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.