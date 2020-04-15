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Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»

Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»

Еще полвека назад «самиздат» был единственным способом поделиться с людьми своим творчеством, не согласуя его с официальной властью. Сервисы самиздата сегодня призваны найти и поддержать оригинальных авторов, сделать их произведения доступными, вынести на обсуждение острые и неоднозначные темы.
 
Если можешь поделиться чем-то с миром, а голова полна идей и сюжетов, то почему бы не издать свое творчество максимально быстро и просто, да еще и заработать на этом?
 
Самиздат на книжном рынке
 
С появлением интернета писательство стало масштабным сообществом, культурным движением. Во многом популярность писательства связана с появлением сервисов самиздата. С их помощью авторы могут комфортно и эффективно продвигать свои книги. Специалисты сервисов и следят за грамотностью, и ищут для автора аудиторию, и заботятся о продвижении книги. Писателю остается только творить и отслеживать статистику и отзывы читателей в режиме онлайн.
 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»
Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес:
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