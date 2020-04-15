Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»

Лидия Мартынова

Если можешь поделиться чем-то с миром, а голова полна идей и сюжетов, то почему бы не издать свое творчество максимально быстро и просто, да еще и заработать на этом?С появлением интернета писательство стало масштабным сообществом, культурным движением. Во многом популярность писательства связана с появлением сервисов самиздата. С их помощью авторы могут комфортно и эффективно продвигать свои книги. Специалисты сервисов и следят за грамотностью, и ищут для автора аудиторию, и заботятся о продвижении книги. Писателю остается только творить и отслеживать статистику и отзывы читателей в режиме онлайн.