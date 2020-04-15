Попова рассказала, когда России ждать результатов самоизоляции

Алексей Вольцев

Результаты предпринятых в России мер по недопущению распространения коронавируса, в частности, самоизоляции населения, будут понятны в конце этой — начале следующей недели. Об этом в эфире «Первого канала» сказала главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Чтобы спланировать мероприятия выхода из режимов ограничений, сегодня мы работаем над созданием различных методических рекомендаций, инструкций для всех видов деятельности, всех видов бизнеса, как это будет организовано, когда ограничения будут сняты. Сегодня нужно избегать всех контактов, сегодня нужно остаться дома, чтобы максимально приблизить тот момент, когда мы сможем вернуться к обычному режиму жизни», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметили, что чем больше в России обследуют здоровых людей, тем больше находят людей с бессимптомным течением.

«Почти 30% — это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом», — добавила Попова.

По последним данным Оперативного штаба, в России выявлено более 21 тыс. случаев заражения.