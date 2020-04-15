Портнов: Если Шайтанов работал на ФСБ, то и Порошенко тоже агент Кремля

Влада Некрасова

В украинском политическом и экспертном пространстве началась реакция на задержание генерала СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на российскую ФСБ.

В частности, известный юрист Андрей Портнов напомнил, что задержанный генерал-майор был ставленником экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы спецслужбы Василия Грицака. Собственно, и генералом он стал по личному распоряжению Порошенко.

Отметим, что Портнов при президенте Викторе Януковиче занимал должность заместителя главы его администрации. Вернувшись в Незалежную после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, юрист сразу же начал инициировать против проигравшего Порошенко уголовные производства.

С его подачи Госбюро расследований (ГБР) Украины сделало бывшего «гаранта» фигурантом более десятка уголовных дел, но до конкретных обвинений дело пока так и не дошло. Хотя крови Петру Алексеевичу это попортило немало, заставляя его являться на допросы, как простого жулика.

Тем не менее, Портнов оптимизма не утратил и продолжает искать способы все же упечь своего недруга за решетку. Именно в таком неожиданном контексте он и рассматривает задержание Шайтанова. Хотя стоит признать, что логика в рассуждениях юриста все же имеется.

«Друзья, к вечеру будет нелишним напомнить и констатировать, что задержанный сегодня по подозрению в государственной измене генерал СБУ был приближённым Порошенко и Грицака. Он выполнял для них самые грязные задачи. Поэтому обоих фигурантов нужно предметно изучить и проанализировать, что их связывало и почему подозреваемый в связях с ФСБ России генерал Службы безопасности Украины был так близок к Порошенко и главе его спецслужбы», — написал Портнов в своем Facebook.

Таким образом он подводит общественное мнение к выводу о том, что раз Шайтанов оказался агентом ФСБ, то и Порошенко с Грицаком тоже работали на Кремль и Путина. И значит их нужно судить как государственных изменников.

В этом случае Порошенко с Януковичем окажутся квиты — ведь Виктор Федорович уже за это осужден. И тоже — как агент Кремля.

Как сообщало ИА Newstes 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.