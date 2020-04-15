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Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве

Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве

Медицинская система Молдавии справляется с распространением коронавируса в стране, заявил президент Игорь Додон. По словам главы государства, в этом заслуга министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, которая продемонстрировала «профессионализм и мужество».

Он подчеркнул, что после окончательной победы над Covid-19 глава ведомства, безусловно, сохранит свой пост в правительстве.

При этом молдавский лидер отметил, что решение об объединении в одно ведомство министерств здравоохранения и труда было ошибкой. Додон добавил, что власти страны учтут полученный в кризисной ситуации опыт и по окончании действия режима чрезвычайного положения проведут перестановки в структуре кабмина.

«Думаю, что мы с правительством вернемся к этой теме и разделим эти министерства. Понятно, что это не стоит делать во время кризиса, но после выборов вернемся к этой теме», — заключил Игорь Додон.

Ранее президент потребовал от правительства разработать новую стратегию развития системы здравоохранения страны и вернуть медицинскую отрасль в число государственных приоритетов.

Напомним, за последние 10 дней в Молдавии зафиксирован в среднем рост инфицированных коронавирусом на 9,4%, то есть меньше, чем по оптимистичному сценарию, представленному ВОЗ. В связи с этим президент Молдавии заявил, что республика в борьбе с пандемией Covid-19 справляется лучше, чем другие государства, столкнувшиеся с этой проблемой. Додон отметил, что власти делают все возможное, чтобы локализовать распространение инфекции, а введенные в рамках чрезвычайного положения ограничительные меры принесли ощутимый результат.

ИА Newstes сообщало, что в Приднестровье президент республики Вадим Красносельский 30 марта распорядился отстранить от должности министра здравоохранения Алексея Цуркана, а также главврача Республиканской клинической больницы и его заместителя по медчасти, возглавляющего пульмонологическое отделение. Причиной стало то, что у одного стационарного больного подтвердили факт заболевания Covid-19, однако мер по его изоляции принято не было. Медицинский персонал также не соблюдал требования по безопасности. Из-за того, что своевременная помощь пациенту оказана не была больной скончался.

МВД по данному факту провело проверку, на данном этапе снята ответственность за произошедшее с руководителя РКБ и его заместителя, которые вернулись к исполнению должностных обязанностей. При этом глава МВД Руслан Мова подчеркнул, что в «отношении должностного лица Министерства здравоохранения Приднестровья продолжается доследственная проверка по признакам проявления халатности». Цуркан также был отстранен от должности заместителя председателя правительства.

Исполнение обязанностей министра здравоохранения президент возложил на действующего руководителя Министерства по социальной защите и труду Елену Куличенко, а общее руководство системой здравоохранения в условиях ЧП взял на себя.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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