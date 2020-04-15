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Президент РФ объявил новые меры поддержки бизнеса

Президент РФ объявил новые меры поддержки бизнеса

15 апреля перед началом совещания с членами правительства президент России Владимир Путин в режиме онлайн-конференции озвучил новые меры помощи регионам, представителям малого и среднего бизнеса во время пандемии, вызванной распространением коронавируса нового типа. 

В первую очередь, глава страны заявил о необходимости внести в список наиболее пострадавших отраслей организации, распространяющие непродовольственные товары в розницу.

Владимир Путин дополнительно к уже имеющимся мерам поддержки предложил организовать безвозмездную помощь от государства в размере 12130 рублей на каждого сотрудника организации.

, - уточнил глава государства.

Основным критерием выплаты материальной поддержки будет обязательное сохранение предприятием сотрудников на уровне не менее 90 % от штатной численности по состоянию на 1 апреля.

Также президент заявил о необходимости доработать список системообразующих организаций. В него должны быть включены предприятия, важные для экономики страны. Для таких организаций дополнительно предложат специальный кредитный продукт, направленный на пополнение оборотных средств, закупку комплектующих.

, - отметил Владимир Путин.

Одной из важных задач президент РФ видит помощь регионам страны. На это будет направлено 200 миллиардов рублей. Поступающие средства субъекты Федерации смогут гибко распределять на первостепенные нужды.

Владимир Путин предложил выделить средства на поддержку пострадавших от пандемии авиакомпаний в размере 23 миллиардов рублей.

В заключении своей речи президент РФ потребовал оперативно проработать и предоставить план действий по каждому сектору экономики.

16 апреля Владимир Путин проведет совещание по вопросам поддержки строительной индустрии. В дальнейшем рассмотрят меры помощи и для других отраслей.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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