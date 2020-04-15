Путин оценил ситуацию с коронавирусом

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин в среду перед совещанием с членами правительства высказался о ситуации с коронавирусом.

Первый раз глава государства обратился к россиянам 25 марта, в рамках борьбы с пандемией он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. В ходе своего второго обращения к нации 2 апреля Путин сообщил о решении продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.

В прошлую среду в рамках видеоселектора с губернаторами глава государства сделал третье заявление с начала пандемии COVID-19. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую "коронавирусную заразу".

стопкоронавирус.рф.