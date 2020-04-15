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Путин предложил направить в регионы 200 млрд рублей для поддержки бюджетов

Путин предложил направить в регионы 200 млрд рублей для поддержки бюджетов

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции, предложил выделить регионам 200 млрд рублей.

«Предлагаю направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», — заявил глава государства.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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