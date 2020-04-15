Путин предложил направить в регионы 200 млрд рублей для поддержки бюджетов
Сегодня, 16:35 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин сегодня, 15 апреля, на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции, предложил выделить регионам 200 млрд рублей.
«Предлагаю направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», — заявил глава государства.
По материалам: eadaily.com