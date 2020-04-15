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Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции

Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляцииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Раскрыты музыкальные предпочтения россиян во время самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Звук».

За последние три недели жители страны стали чаще слушать плейлист «Останьтесь дома», в то время как популярность подборки треков для вечеринок заметно снизилась. При этом им по-прежнему нравятся энергичные поп-треки для занятий спортом и работы. Кроме того, слушатели отдают предпочтение легким композициям, предназначенным для медитаций. Частота прослушивания эмбиента и даунтемпо выросла на 30 процентов.

Отмечается, что также возросла популярность шансона — россияне начали активнее добавлять его в свои коллекции. Среди пользующихся спросом жанра оказались и соул с фанком.

Композиции, в текстах которых упоминаются вирусы и карантин, тоже стали более прослушиваемыми. Речь идет, например, о таких песнях, как «Пандемия» Бьянки или «Давай останемся дома» Ольги Бузовой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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