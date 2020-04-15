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Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции дома

Раскрыты способы снизить риск заражения коронавирусом при самоизоляции домаФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Значительно снизить риск заражения дома во время эпидемии коронавируса помогут влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и соблюдение других важных правил карантина. Их раскрыли в МЧС, сообщает РИА Новости.

Помимо мытья пола и поверхностей, необходимо регулярно проветривать все помещения в квартире. В период самоизоляции рекомендуется максимально исключить даже непродолжительные выходы на улицу.

При заказе доставки следует избегать прямого контакта с курьером. Оплачивать покупки лучше онлайн.

Ранее россиянам назвали пять мест с высоким риском инфицирования. Лидерами рейтинга оказались аптеки из-за посещающих их больных людей. На втором и третьем местах — продуктовые магазины и автозаправки. Следом идут территория для выгула собак и мусорные баки. Также вирус можно принести с улицы на подошве обуви, поэтому ее надо снимать на входе. На резиновой поверхности инфекция сохраняет жизнеспособность до пяти дней.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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