Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у публики

Вадим Карасев

29-летняя Регина Тодоренко шокировала поклонников. Звезда тревел-шоу "Орел и решка" сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у фанатов.

В прямом эфире с Настей Ивлеевой в инстаграме Регина Тодоренко устроила настоящее соревнование, выполняя различные задание.



В одном из них супруга Влада Топалова должна была раздеться прямо на глазах у своей многотысячной аудитории.



В прямом эфире Регина Тодоренко устроила настоящий стриптиз. Звезда сняла с себя свитер, джинсы и даже нижнее белье.

При этом популярная телеведущая подкинула свои трусики в воздух, продемонстрировав их своим поклонникам.

"У кого-то сегодня будет секс", — решила Настя Ивлеева, намекая на супруга Регины Тодоренко Влада Топалова.

Мужья обеих девушек в прямом эфире били их электрическим током на глазах у публики. Регина Тодоренко крайне эмоционально отреагировала на поступок своего супруга Влада Топалова.

"Твою мать! Без секса три месяца!" - выдвинула ультиматум отцу своего ребенка 29-летняя Регина Тодоренко.

"Я без секса полтора года!" - парировал Влад Топалов, раскрыв семейную тайну перед поклонниками.

Регина Тодоренко после этого призналась Насте Ивлеевой, что у нее с Владом Топаловым не осталось времени на интимную близость после рождения сына.



Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко похвасталась своими крупными достижениями, заявив, что отрастила огромный зад.