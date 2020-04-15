России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Одним из последствий вызываемой COVID-19 пневмонии может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. Эти диагнозы могут являться показаниями для присвоения человеку инвалидности.

Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, что при вирусных пневмониях с поражением нижних дыхательных путей вероятно возникновение фиброза. «Чем отличается этот вирус, допустим, от вируса гриппа, который поражает больше эпителий бронхиол? SARS-CoV-2 атакует альвеолоциты, самую функциональную ткань легких. Как известно, именно в альвеолах происходит газообмен», — пояснил эксперт. Он добавил, что это «вдвойне опасно» с точки зрения развития фиброза.

Профессор кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко согласился, что при тяжелом течении коронавируса может возникнуть фиброз. Он рассказал, что получение инвалидности будет зависеть от функциональных особенностей сохранившихся органов дыхания. В случае, если у пациента будет поражен большой объем легких, может потребоваться постоянная кислородная поддержка, считает Карабиненко. Однако он добавил, что легкие большинства могут справиться с болезнью.

Пока что данных о количестве пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, нет. К тому же, статистика постоянно меняется, поэтому данные могут быть ненадежными, отметила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Бабкина. «При условном количестве в 100 тысяч заболевших прирост потенциальных инвалидов составит менее 0,05 процента от текущих цифр», — рассказала Бабкина.