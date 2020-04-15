Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия не спасла свою нефть от падения цен

Россия не спасла свою нефть от падения ценФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен. Такие данные приводит ценовое агентство Argus Media.

В Северо-Западной Европе по состоянию на 14 апреля Urals продавался по 16,71 доллара за баррель со скидкой к эталонному сорту Brent в 3,7 доллара. В Средиземноморье цена опустилась до 15,91 доллара со скидкой в 4,5 доллара.

Продажа нефти на этом уровне — 15-16 долларов за баррель — делает доходы российских нефтяников нулевыми, если учитывать стоимость добычи, транспортировку и экспортную пошлину. При более низких ценах компании станут работать себе в убыток.

Если такая цена сохранится до конца года, то налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за этот период принесет в бюджет в десятки раз меньше средств — около 240 миллиардов рублей вместо 6,8 триллиона.

Стоимость марки Brent в последние дни также начала падать. Утром 15 апреля фьючерс на июнь опустился ниже 29 долларов за баррель. Такая динамика сложилась на фоне неопределенности с общим сокращением добычи в мире и опасностью переполнения хранилищ нефти.

Превышение добычи над спросом составляет порядка 25 миллионов баррелей в сутки, но подтверждены пока только снятие с рынка 11,7 миллиона баррелей, из которых 9,7 миллиона пришлись на сделку ОПЕК+. Несмотря на заявления ряда стран о скором снижении добычи на 20 миллионов и более баррелей, до сих пор непонятно, за чей счет оно произойдет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома
Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19
Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от COVID-19
Новое обращение Владимира Путина к россиянам: онлайн-трансляция
Новое обращение Владимира Путина к россиянам: онлайн-трансляция
Лунный день сегодня 15 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 15 апреля 2020 года
Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес: Самиздат»
Поделиться с аудиторией свои творчеством помогает авторам «ЛитРес:
ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа
ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа
Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов
Нефть за бесценок. Российская Urals подешевела до 17 долларов
Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у публики
Регина Тодоренко сняла трусики и подбросила их в воздух на глазах у
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль
Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве
Президент Молдавии: Глава Минздрава достойна остаться в правительстве

Топ на сегодня

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь

Еще по теме

Цена российской нефти марки Urals опустилась ниже $19 за баррель
Российская нефть подешевела на треть
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Нефть Urals подорожала за год на четверть