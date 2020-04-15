Россия не спасла свою нефть от падения цен

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен. Такие данные приводит ценовое агентство Argus Media.

В Северо-Западной Европе по состоянию на 14 апреля Urals продавался по 16,71 доллара за баррель со скидкой к эталонному сорту Brent в 3,7 доллара. В Средиземноморье цена опустилась до 15,91 доллара со скидкой в 4,5 доллара.

Продажа нефти на этом уровне — 15-16 долларов за баррель — делает доходы российских нефтяников нулевыми, если учитывать стоимость добычи, транспортировку и экспортную пошлину. При более низких ценах компании станут работать себе в убыток.

Если такая цена сохранится до конца года, то налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за этот период принесет в бюджет в десятки раз меньше средств — около 240 миллиардов рублей вместо 6,8 триллиона.

Стоимость марки Brent в последние дни также начала падать. Утром 15 апреля фьючерс на июнь опустился ниже 29 долларов за баррель. Такая динамика сложилась на фоне неопределенности с общим сокращением добычи в мире и опасностью переполнения хранилищ нефти.

Превышение добычи над спросом составляет порядка 25 миллионов баррелей в сутки, но подтверждены пока только снятие с рынка 11,7 миллиона баррелей, из которых 9,7 миллиона пришлись на сделку ОПЕК+. Несмотря на заявления ряда стран о скором снижении добычи на 20 миллионов и более баррелей, до сих пор непонятно, за чей счет оно произойдет.