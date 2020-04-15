Россия отреагировала на решение США приостановить финансирование ВОЗ

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: Владимир Песня / РИА Новости

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что для них главное — найти виноватых. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше [Хиллари] Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично [президент России Владимир] Путин», — отреагировала она на решение США. По мнению Захаровой, Вашингтон всегда стремится найти доказательства своей безгрешности, чтобы обвинить других.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, в феврале 2020-го писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии. Москва отрицает эти обвинения.