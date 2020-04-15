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Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобиль

Россиянин заплатит за падение с 11 этажа на автомобильФото: страница «ЧП | ДТП Нижний Новгород» во «ВКонтакте»

Жителя города Бор Нижегородской области заставили выплатить компенсацию владельцу автомобиля, на который он упал с 11 этажа. Об этом сообщается на сайте областного суда.

В ноябре 2018 года пьяный мужчина пытался совершить самоубийство, но выжил. Автомобиль не подлежал восстановлению.

Суд счел, что ответчик должен выплатить 73 305 рублей за поврежденный автомобиль, а также компенсировать судебные расходы в размере 13 815 рублей. Истец также хотел получить компенсацию морального вреда, но это требование не удовлетворили.

12 апреля стало известно, что жителя Москвы, который чуть не упал с высоты 15 этажа, оштрафуют за нарушение режима самоизоляции. Мужчина выпал из окна, когда делал селфи, и около 15 минут провисел, пока его держала за руки женщина. Приблизительно через четверть часа ему помогли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. После этого мужчине выписали штраф за нарушение самоизоляции, так как он был в гостях.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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