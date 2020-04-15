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Российским школьникам показали порно вместо урока химии

Российским школьникам показали порно вместо урока химииФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Хакер взломал аккаунт школьника из Москвы и показал порно на уроке химии, проходившем дистанционно по видеосвязи. Как сообщает «Пятый канал», с таким заявлением в полицию обратился родственник подростка.

По данным телеканала, жертвой киберпреступника стал 15-летний ученик школы №274. О взломе его аккаунта в полицию сообщил отчим девятиклассника. В результате действий хакера школьникам вместо учебного предмета показывали порнографию. В настоящее время сотрудники МВД начали проверку по факту происшествия.

Ранее похожий инцидент произошел в другом российском городе. Полиция Саратова ведет расследование того, как учащимся девятого класса школы №95 во время видеоурока включили порно. Занятия проходили через сервис Zoom, и кто-то запускал порнографические ролики, срывая образовательный процесс.

Также в апреле был зафиксирован показ порнографии в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры». К конференции были подключены около 90 учащихся одного из калужских лицеев.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

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По материалам: lenta.ru

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