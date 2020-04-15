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Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу

Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США проверит причастность американской компании Squire Patton Boggs к сносу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщило URA.ru со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием необходимости сноса памятника советскому полководцу.

"На наши обращения вашингтонский офис фирмы не ответил. По всей видимости, им есть, что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена", – сказал Анатолий Антонов.

Посол также указал, что США должны были осудить действия пражских властей и даже предотвратить снос памятника. Он напомнил, что маршал Конев был награжден орденом "Легион почета" степени Главнокомандующего США, но Вашингтон забыл об этом и приписывает заслугу освобождения и польского Аушвица своей армии.


Памятник легендарному советскому полководцу появился в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Монумент возводился на средства местных жителей в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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