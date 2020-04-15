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Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции

Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Фото: https://vk.com/dobroinrussia

Обновленный сайт общероссийской акции взаимопомощи мывместе2020.рф начал свою работу 14 апреля в обновленном формате. На сайте появились подкасты, а также новые разделы, посвященные благотворительности и героям недели. 

Напомним, портал аккумулирует истории людей и компаний, которые не остались в стороне во время пандемии коронавируса. Главными героями акции ежедневно становятся тысячи россиян, которые помогают пожилым людям, врачам, многодетным семьям, маломобильным гражданам. Именно про них рассказывает новый сайт.

Также на мывместе2020.рф появился раздел для тех, кто хочет направить деньги на помощь нуждающимся, в том числе на закупку продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты для волонтеров и пенсионеров.

На сайте-агрегаторе регулярно обновляются возможности для россиян, находящихся на самоизоляции: обучающие курсы, культурные события, конкурсы и акции, телемедицина и многое другое. Актуальную подборку услуг и новостей в ежедневных подкастах теперь рассказывают спортсмен Никита Ванков и бизнес-тренер Дмитрий Нестеренко. Видеоролики о ходе проведения акции и работе добровольцев в разных частях страны размещены в соответствующем разделе. А в "Материалах" все желающие смогут найти и скачать полезные памятки и рекомендации.

Более 78 тысяч волонтеров региональных штабов отрабатывает заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. Горячая линия работает по базе Фонда Росконгресс при взаимодействии с ОНФ. По состоянию на 14 апреля, в колл-центр поступило 1385133 звонка, сформировано 162857 заявки. Проработано более 117 тысяч обращений. Также в рамках акции 7604 партнера предложили помощь нуждающимся в связи с распространением COVID-19.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики".

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По материалам: uposters.ru

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