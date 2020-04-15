Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Лидия Мартынова

Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке, сообщается на табло.

Нью-Йорк сейчас находится в центре эпидемии коронавируса в США.

Ранее был составлен список пассажиров рейса Su103 Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва. В него, по словам пассажиров, попали и те, кто мог подтвердить, что им есть, где провести в самоизоляции две недели в пределах Москвы, Московской области, либо Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.